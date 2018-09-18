На улице Батальной при падении в автобусе пострадала 77-летняя пенсионерка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в понедельник утром в пассажирском автобусе пострадала 77-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Батальной. Водитель пассажирского автобуса «МАЗ» при начале движения от остановочного пункта, допустил падение в салоне 77-летней пассажирки.
В результате падения пожилая женщина получила травмы.