В Калининграде на острове Канта закатали в бетон клумбу перед памятником Юлиусу Руппу
В понедельник 17 сентября корреспонденты «Комсомолки» заметили, что памятник общественному деятелю Юлиусу Руппу, расположенный перед Кафедральным собором на острове Канта, подпирают две деревянные балки, а площадка вокруг памятного знака, на которой ранее располагалась клумба, закатана в бетон.
Во вторник утром несколько заместителей руководителей директора Кафедрального собора не смогли ответить, что именно произошло с памятником, правда, бывший начальник управления культуры администрации города Калининграда, а ныне заместитель директора Марина Ядова сообщила, что тоже заметила некоторые изменения, произошедшие с памятником.
- Я проходила утром и увидела. По-моему, памятный знак не укреплен был, и его решили укрепить, - сообщила Ядова.
Тем временем, в соцсетях уже шутят по поводу благоутройства. Один из пользователей заметил, что так на европейских кладбищах обычно поступают с могилами людей, за которыми некому ухаживать.
Напомним, памятник Юлиусу Руппу является объектом культурного наследия местного значения. Его первая версия появилась перед собором в 1909 году.