2018-09-18T13:54:41+03:00
Общество

В Калининграде на острове Канта закатали в бетон клумбу перед памятником Юлиусу Руппу

Руководство собора объявило, что таким образом проведены укрепительные работы
Иван МАРКОВ
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Было-стало. Клумба превратилась в бетонную площадкуБыло-стало. Клумба превратилась в бетонную площадкуФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник 17 сентября корреспонденты «Комсомолки» заметили, что памятник общественному деятелю Юлиусу Руппу, расположенный перед Кафедральным собором на острове Канта, подпирают две деревянные балки, а площадка вокруг памятного знака, на которой ранее располагалась клумба, закатана в бетон.

Во вторник утром несколько заместителей руководителей директора Кафедрального собора не смогли ответить, что именно произошло с памятником, правда, бывший начальник управления культуры администрации города Калининграда, а ныне заместитель директора Марина Ядова сообщила, что тоже заметила некоторые изменения, произошедшие с памятником.

- Я проходила утром и увидела. По-моему, памятный знак не укреплен был, и его решили укрепить, - сообщила Ядова.

Тем временем, в соцсетях уже шутят по поводу благоутройства. Один из пользователей заметил, что так на европейских кладбищах обычно поступают с могилами людей, за которыми некому ухаживать.

Напомним, памятник Юлиусу Руппу является объектом культурного наследия местного значения. Его первая версия появилась перед собором в 1909 году.

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