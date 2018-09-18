2018-09-18T14:51:15+03:00
Общество

В Калининграде жители Сельмы смогут выезжать напрямую на ул. Горького, минуя улицу Согласия

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде начинается строительство третьего этапа строительства дороги на Сельме, которая позволит жителям этого микрорайона выезжать напрямую на улицу Горького, минуя улицу Согласия. Контракт на строительство дороги был подписан в понедельник, 17 сетября, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В Северном жилом районе ведется активная застройка. Появляется большое количество многоквартирных домов. Понятно, что такое интенсивное жилищное строительство влечет за собой решение вопросов по обеспечению этих жилых кварталов социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, - отметил председатель комитета архитектуры и строительства администрации Артур Крупин.

Протяженность новой двухполосной дороги составит 300 метров.

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