На ул. Зоологической в Калинниграде мужчина украл 10 метров электрокабеля
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину за кражу электрического кабеля. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В 14.35 поступило сообщение о том, что на ул. Зоологической во дворе дома неизвестный мужчина, в черной куртке, отпилил примерно 10 метров кабеля и скрылся в сторону пр. Мира. На место выехал экипаж вневедомственной охраны, который задержал подозреваемого. При нем находился скрученный в кольцо кусок электрического кабеля.
Мужчина был задержан и передан в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.