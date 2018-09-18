2018-09-18T15:24:38+03:00
Спорт

Букмекеры представили прогноз на матч калининградской "Балтики" с "Ротором"

Игра пройдет в среду в Калининграде
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В среду, 19 сентября, в Калининграде пройдет очередная игра первенства России по футболу ФНЛ. "Балтика" принимает волгоградский "Ротор", начало матча в 20.00.

Как сообщило волгоградское информационное агентство "Городские вести", букмекеры считают "Балтику" явным фаворитом встречи: шансы на победу калининградцев оценивают в шесть раз выше, чем волгоградцев.

В настоящее время "Балтика" занимает 15-е место в турнирной таблице, на одно очко опережая "Ротор", который находится на 18-й строчке.

В прошлом туре калининградская команда сыграла вничью с подмосковными "Химками" - 3:3. Причем по ходу матча калининградские футболисты вели 2:0.

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