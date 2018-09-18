2018-09-18T15:29:25+03:00
Общество

Замглавы администрации Ладушкина оштрафовали на 20 тысяч за разбитые дороги

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Заместителя главы администрации Ладушкина оштрафовали за несвоевременный ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба Багратионовского районного суда.

Летом этого года инспекторы ГИБДД обнаружили выбоины на трех улицах Ладушкина. Однако ответственный за содержание дорог чиновник не принял меры по их ликвидации.

На суде замглавы администрации вины не признал и заявил, что местные власти сделали все от них зависящее, чтобы отремонтировать дороги. В частности, нашли подрядчика и заключили с ним контракт.

Однако суд квалифицировал действия чиновника по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ как несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении. И оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

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