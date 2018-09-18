Жительница Правдинска засудила больницу за некачественное лечение

18 Сент. 15:36 2018-09-18T15:37:10+03:00

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Жительница Правдинского района отсудила с больницы компенсацию морального вреда за некачественное лечение. Об этом сообашет пресс-служба областного суда.

В прошлом году женщина сломала ногу, однако в больнице врач несвоевременно диагностировал осложнения перелома, что повлекло за собой более длительное лечение. После этого пациентка обратилась в суд.

Правдинский районный решил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф – 10 000 рублей, судебные расходы – 31 800 рублей.