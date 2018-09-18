18 Сент. 16:08 2018-09-18T16:08:58+03:00

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Во вторник на улице Георгиновой в Калининграде снесли самовольные постройки на трех участках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все участки находятся в квартале малоэтажной жилой застройки, где есть точки подключения к инженерным коммуникациям.

- Поэтому принято решение выявленные здесь земельные участки, свободные от прав третьих лиц, предоставить многодетным семьям под строительство индивидуального жилья. Но перед этим участки необходимо расчистить, - отметили в пресс-службе мэрии.

Сегодня на этой улице демонтировали только ограждения и ветхие сараи, дав возможность хозяевам самостроя самим освободить участки, которые им не принадлежат.

Зампредседателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Румянцев рассказал, что в Калининграде уже выявлено 2,5 тысячи самовольных построек. Уже снесены более 600 построек, из них около половины было демонтировано в добровольном порядке.