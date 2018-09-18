На улице Георгиновой в Калининграде снесли самовольные постройки
Во вторник на улице Георгиновой в Калининграде снесли самовольные постройки на трех участках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Все участки находятся в квартале малоэтажной жилой застройки, где есть точки подключения к инженерным коммуникациям.
- Поэтому принято решение выявленные здесь земельные участки, свободные от прав третьих лиц, предоставить многодетным семьям под строительство индивидуального жилья. Но перед этим участки необходимо расчистить, - отметили в пресс-службе мэрии.
Сегодня на этой улице демонтировали только ограждения и ветхие сараи, дав возможность хозяевам самостроя самим освободить участки, которые им не принадлежат.
Зампредседателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Румянцев рассказал, что в Калининграде уже выявлено 2,5 тысячи самовольных построек. Уже снесены более 600 построек, из них около половины было демонтировано в добровольном порядке.