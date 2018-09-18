Пресс-служба Кафедрального собора: Памятник Юлиусу Руппу раскололся и начал крениться

18 Сент. 16:25 2018-09-18T16:25:21+03:00

По словам специалистов, площадку, на которой до этого была клумба, пришлось забетонировать

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Пресс-служба Кафедрального собора в Калининграде пояснила, чем вызвано бетонирование площадки перед памятным знаком общественному деятелю Юлиусу Руппу.

- Памятник лопнул и начал крениться, - заявили в пресс-службе. – Поэтому пришлось укрепить его бетоном. Тем не менее, в таком виде все не останется, подрядчик выложит площадку специальной плиткой, имитирующей брусчатку.

Юлиус Рупп – прогрессивный деятель либерального движения и мятежный проповедник Кенигсберга, который стал известен тем, что в 1844 году с церковной кафедры отрекся от церкви, поскольку его мировоззрение полностью разошлось с общепринятой трактовкой христианских учений. Позже Юлиус Рупп организовал первую в Кенигсберге свободную евангелическую общину «Друзья света». Кроме того, Рупп был дедом известной кенигсбергской художницы и скульптора Кэте Кольвиц. В 1909 году она стала автором первой версии памятнику своему деду.