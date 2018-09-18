2018-09-18T16:27:34+03:00
Общество

До конца года в Калининграде 50 многодетных семей получат участки для строительства жилья

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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До конца года около 50 многодетных семей получат в Калининграде участки для строительства жилья. Об этом сообщил зампредседателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городской администрации Сергей Румянцев.

Сейчас в Калининграде состоит на учете более 3,5 тысяч многодетных семей, около 470 семьям участки для строительства жилья уже предоставлены.

- Такие участки должны быть оборудованы подъездными путями, инженерной инфраструктурой. Как только мы выявляем участки, которые пригодны для застройки сразу после получения, они сразу резервируются, глава города вносит их в перечень подлежащих предоставлению, и мы предлагаем их многодетным семьям, которые рассматривают предложенные варианты и могут согласиться или отказаться, - сказал он.

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