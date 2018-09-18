В Калининграде попытаются ответить на вопрос, каким должен быть имидж региона

18 Сент. 16:37 2018-09-18T16:37:34+03:00

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19 и 20 сентября в Калининграде пройдет форум "Сообщество", организованный Общественной палатой России. Как сообщили "КП" организаторы, он будет посвящен рассмотрению актуальных социальных проблем и задач в рамках темы «Место для жизни. Что ждет российские города и села?». Как сообщается, обширная программа включает в себя более 25 деловых мероприятий, посвященных актуальным проблемам в сфере развития малых городов и сельских территорий.

Большой ажиотаж ожидается на круглом столе «Имидж территории. Информационное и коммуникационное продвижение регионов и муниципалитетов». На дискуссионной площадке обсудят вопросы, связанные с продвижением территорий, формированием позитивного восприятия регионов и муниципалитетов.

Модератор круглого стола зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Вячеслав Лащевский отметил, что яркий имидж Калининградской области делает ее идеальной площадкой для обсуждения вопросов продвижения территорий.

- В первую очередь рассмотрим вопрос влияния институтов гражданского общества и бизнес-сообщества на формирование и продвижение имиджевой привлекательности регионов, - рассказал Лащевский. - Также будут затронуты вопросы деятельности региональных средств массовой информации в части формирования позитивного восприятия и продвижения региональных проектов.