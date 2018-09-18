Калининградец украл четыре катамарана

18 Сент. 16:56 2018-09-18T16:56:29+03:00

Водные велосипеды ранее уже судимый мужчина отвез на арендованном грузовике в пункт приема вторчермета

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В полицию Светлогорска обратилась местная жительница, которая о пропаже с территории производственной базы на улице Коммунальной четырех катамаранов. Каждое плавсредство весило примерно 120 кило и стоило больше шести тысяч рублей.

Проведя комплекс необходимых мероприятий и навестив известные места сбыта краденого имущества, участковые уполномоченные полиции вышли на похитителя катамаранов. Оказалось, ранее уже судимый 39-летний светлогорец преспокойно вывез громоздкие агрегаты на арендованном автомобиле и сдал в пункт приема металлолома.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водные велосипеды успели уберечь от разрезания «на иголки». Катамараны изъяты и вскоре будут возвращены законным владельцам. Ну а предприимчивому уголовнику светит новый срок за кражу.