Министр Андрей Ермак анонсировал паломнические туры в Калининградскую область
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На совещании, посвященном охране культурного и исторического наследия, которое прошло в Калининграде во вминистр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил о программах паломнических туров в наш регион. Как сообщили в пресс-службе регионального правительсва, туристы могут выбрать однодневные или туры выходного дня по православным святыням.
Добавим, что в Калининградской области находится несколько монастырей. Самые известные расположены в поселке Изобильное Полесского района и Приозерье Славского района.