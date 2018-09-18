2018-09-18T17:33:24+03:00
Туризм

Министр Андрей Ермак анонсировал паломнические туры в Калининградскую область

Кирилл Алексеев
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На совещании, посвященном охране культурного и исторического наследия, которое прошло в Калининграде во вминистр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил о программах паломнических туров в наш регион. Как сообщили в пресс-службе регионального правительсва, туристы могут выбрать однодневные или туры выходного дня по православным святыням.

Добавим, что в Калининградской области находится несколько монастырей. Самые известные расположены в поселке Изобильное Полесского района и Приозерье Славского района.

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