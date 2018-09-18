2018-09-18T17:51:03+03:00
Общество

Замполпреда президента в СЗФО: Объекты культурного наследия необходимо реставрировать и вводить в туроборот

Кирилл Алексеев
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Во вторник в Калининградском областном историко-художественном музее прошло совещание, посвященное вопросам сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, представители Калининградской областной Думы, регионального правительства, территориального управления Росимущества, областной прокуратуры, Калининградской епархии РПЦ обсудили результаты работы по сохранению памятников старины.

- Важно выработать экономически эффективные модели реставрации и реконструкции объектов культурного наследия и последующего введения их в туристический оборот, - отметил Роман Балашов. - Они должны становиться центрами притяжения для людей, увлеченных историей, стремиться к повышению своей посещаемости, росту прибыли, и постепенно становиться самоокупаемыми.

По словам руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова, по состоянию на 1 сентября этого года на территории региона на государственную охрану принято 1688 объектов культурного наследия.

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