2018-09-18T17:56:03+03:00
Общество

В Калининграде суд отказался смягчать приговор виновнику гибели семи человек

Адвокаты водителя внедрожника, таранившего «маршрутку» под Черняховском. Подали апелляцию в высшие инстанции
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов водителя внедорожника «Мерседес», который 22 сентября прошлого года на трассе «Калининград – ЧерняховскНестеров» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на «встречку», таранив маршрутное такси. В результате погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, а еще шестеро получили серьезные ранения.

Гвардейский районный суд 6 июля этого года приговорил виновника ДТП лишению свободы сроком 4 года и 7 месяцев в колонии общего режима.

- Данный приговор был обжалован адвокатами осужденного в Калининградский областной суд, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. – После изучения материалов дела приговор суда первой инстанции был признан законным и обоснованным, наказание справедливым.

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