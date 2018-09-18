В Калининграде суд отказался смягчать приговор виновнику гибели семи человек

18 Сент. 17:55 2018-09-18T17:56:03+03:00

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Калининградский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов водителя внедорожника «Мерседес», который 22 сентября прошлого года на трассе «Калининград – Черняховск – Нестеров» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на «встречку», таранив маршрутное такси. В результате погиб водитель микроавтобуса и шесть пассажиров, а еще шестеро получили серьезные ранения.

Гвардейский районный суд 6 июля этого года приговорил виновника ДТП лишению свободы сроком 4 года и 7 месяцев в колонии общего режима.

- Данный приговор был обжалован адвокатами осужденного в Калининградский областной суд, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. – После изучения материалов дела приговор суда первой инстанции был признан законным и обоснованным, наказание справедливым.