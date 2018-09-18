В Калининграде завершились работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций

18 Сент. 18:17 2018-09-18T18:18:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде завершились работы по демонтажу крупных незаконных рекламных конструкций. Как сообщает пресс-служба мэрии, в августе городские власти заключили контракт на демонтаж 46 конструкций на улицах города, сегодня подрядчик завершил исполнение работ по контракту», – пояснил консультант отдела рекламы Александр Каушанский.

- В число этих работ вошел и демонтаж рекламы с гостиницы на ул. Колхозной, 6. Разрешение на эти конструкции истекло, собственнику было вручено предписание, но добровольно с незаконной рекламой он не расстался. Поэтому сегодня конструкции были демонтированы принудительно, - отметили в пресс-службе мэрии.

Помимо демонтажа, в Калининграде в качестве борьбы с незаконной рекламой применяется также система «автодозвона». Постоянные звонки на номер, указанный на рекламных конструкциях или бумажных объявлениях, расклеенных на световых опорах, остановках и так далее, блокируют его работу. Сейчас в системе находится 518 телефонных номеров.