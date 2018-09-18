Мэрия Калининграда выбрала подрядчика благоустройства Летнего озера

18 Сент. 18:28 2018-09-18T18:39:45+03:00

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В Калининграде выбрали подрядчика, который займется благоустройством территории, прилегающей к Летнему озеру. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Победителем аукциона стала компания с ООО «Вест-Проект», которая снизила стоимость работ с 55 млн рублей до 47,6 млн рублей.

Работы по благоустройству должны быть закончены до 1 декабря. Подрядчик должен будет организовать пешеходно-велосипедную сеть с максимальным использованием существующей тропиночной сети, устроить новую велодорожку вокруг озера с асфальтовым покрытием, обустроить маршрут для скандинавской ходьбы, отремонтировать имеющиеся пешеходные дорожки, обустроить набережную-террасу с пандусом и обустроить несколько различных зон отдыха.

Также около озера появятся детские площадки для разных возрастов, новое наружное освещение и новые газоны.