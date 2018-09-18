2018-09-18T18:39:45+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выбрала подрядчика благоустройства Летнего озера

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде выбрали подрядчика, который займется благоустройством территории, прилегающей к Летнему озеру. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Победителем аукциона стала компания с ООО «Вест-Проект», которая снизила стоимость работ с 55 млн рублей до 47,6 млн рублей.

Работы по благоустройству должны быть закончены до 1 декабря. Подрядчик должен будет организовать пешеходно-велосипедную сеть с максимальным использованием существующей тропиночной сети, устроить новую велодорожку вокруг озера с асфальтовым покрытием, обустроить маршрут для скандинавской ходьбы, отремонтировать имеющиеся пешеходные дорожки, обустроить набережную-террасу с пандусом и обустроить несколько различных зон отдыха.

Также около озера появятся детские площадки для разных возрастов, новое наружное освещение и новые газоны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале