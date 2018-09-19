СМИ: Валерий Непомнящий покинул пост тренера «Балтики»

19 Сент. 00:26 2018-09-19T00:31:49+03:00

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Об отставке Непомнящего сообщает портал championat.com со ссылкой на собственные источники. Также, по данным издания, исполняющим обязанности главного тренера «Балтики» назначен Валерий Климов, прежде работавший в команде старшим тренером.

Валерий Непомнящий был назначен тренером калининградской команды перед началом нынешнего сезона ФНЛ. Под его руководством «Балтика» одержала всего две победы в 11 играх, заработала 10 очков, с которыми занимает 17-е место в турнирной таблице.

Добавим, что в среду, 19 сентября, «Балтике» предстоит провести домашний матч с волгоградским «Ротором».