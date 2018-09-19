2018-09-19T00:31:49+03:00
Спорт

СМИ: Валерий Непомнящий покинул пост тренера «Балтики»

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Валерий Непомнящий.Валерий Непомнящий.Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Об отставке Непомнящего сообщает портал championat.com со ссылкой на собственные источники. Также, по данным издания, исполняющим обязанности главного тренера «Балтики» назначен Валерий Климов, прежде работавший в команде старшим тренером.

Валерий Непомнящий был назначен тренером калининградской команды перед началом нынешнего сезона ФНЛ. Под его руководством «Балтика» одержала всего две победы в 11 играх, заработала 10 очков, с которыми занимает 17-е место в турнирной таблице.

Добавим, что в среду, 19 сентября, «Балтике» предстоит провести домашний матч с волгоградским «Ротором».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале