В Славском районе пятые сутки ищут пропавшего грибника

19 Сент. 09:54 2018-09-19T09:54:48+03:00

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В Славском районе в среду, 19 сентября, планируют продолжить поиски пропавшего еще в субботу, 15 сентября мужчины. По имеющейся информации он ушел в лес, расположенный юго-западнее поселка Пригородное.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, грибника ищут с субботы.

Для поиска грибника отправляют поисково-спасательную группу Калининградского поисково-спасательного отряда.

Всего в поисках принимал участие 31 человек и 5 единиц техники.