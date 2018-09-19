В Калининграде сгорела дача, еще одна – под Зеленоградском
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший вторник 18 сентября случилось сразу два «дачных пожара». В 23.32 пожарные по тревоге выехали в поселок Сокольники Зеленоградского района. Там на улице Морской горел двухэтажный кирпичный дом.
В особняке на кухне сгорел холодильник и обгорел потолок.
Несколькими часами ранее поступило сообщение о пожаре на улице Лукашова в Калининграде. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, выгорел одноэтажный дачный дом с мансардой.
О пострадавших не сообщается.