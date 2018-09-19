2018-09-19T10:03:02+03:00
Происшествия

Калининградец оказался не только велосипедным, но еще и квартирным вором

На улице Соммера преступник похитил смартфон с планшетником и сдал их в ломбард
Игорь ОРЕХОВ
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Сотрудники угрозыска УМВД России по Калининграду, работая с задержанным за кражи велосипедов 38-летним горожанином, установили, что промышлял он не только двухколесными машинами.

На улице Соммера преступный калининградец тихонько прокрался в прихожую одной из квартир. Сделать это ему было нетрудно: хозяйка жилища, придя с работы, сразу же устремилась под душ, забыв запереть входную дверь. Под плеск воды из ванной комнаты, налетчик огляделся и заметил смартфон с планшетом. Когда женщина вышла, в помещении уже не было ни гаджетов, ни незваного гостя…

- Похищенное имущество подозреваемый сдал в один из ломбардов, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.

Есть все основания полагать, что последним оно не станет. Вора сейчас интенсивно провенряют на причастность к другим имущественным преступлениям.

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