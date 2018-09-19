В Калининграде в среду возможны перебои в теле- и радиовещании

19 Сент. 10:08 2018-09-19T10:08:49+03:00

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Перебои в теле- и радиовещании в Калининграде возможны в среду, 19 сентября. Как сообщили в региональном агентстве по развитию связи и массовых коммуникаций, кратковременные перерывы связаны с проведением плановых профилактических работ на антенно-мачтовом сооружении в Калининграде.

Так, сегодня, с 9 до 17 часов будет производиться отключение передатчиков, обеспечивающих эфирное вещание «Первого канала», канала «Петербург-5 канал», телекомпании «Россия 1», радиостанций «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк».

Также пакетов программ первого и второго мультиплекса (47 и 30 ТВК).