19 Сент. 10:41 2018-09-19T10:41:40+03:00

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В поселке Партизанское под Багратионовском открыли новую спортивную площадку, которая оснащена современным резиновым покрытием, баскетбольными стойками, волейбольными сетками и футбольными воротами. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Площадка находится неподалеку от начальной школы и детского сада, которые в общей сложности посещают 366 детей. В поселке проживают больше тысячи человек.В ходе работ также была приведена в порядок прилегающая территория, обустроена пешеходная дорожка и ограждение.

- Теперь у жителей появилось место, где можно проводить свободное время с пользой для здоровья. Уверен, что площадка будет популярна не только среди детей, но и среди взрослых, – отметил глава администрации Багратионовска Максим Азов.