В поселке Партизанское под Багратионовском открыли новую спортивную площадку
В поселке Партизанское под Багратионовском открыли новую спортивную площадку, которая оснащена современным резиновым покрытием, баскетбольными стойками, волейбольными сетками и футбольными воротами. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Площадка находится неподалеку от начальной школы и детского сада, которые в общей сложности посещают 366 детей. В поселке проживают больше тысячи человек.В ходе работ также была приведена в порядок прилегающая территория, обустроена пешеходная дорожка и ограждение.
- Теперь у жителей появилось место, где можно проводить свободное время с пользой для здоровья. Уверен, что площадка будет популярна не только среди детей, но и среди взрослых, – отметил глава администрации Багратионовска Максим Азов.