В Калининград не пустили 20 тонн сухофруктов и орехов из Узбекистана
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область 20 тонн сухофруктов и орехов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Груз поступил из Узбекистана. Причиной запрета послужило отсутствие фитосанитарного сертификата на часть подкарантинной продукции - абрикосы сушеные.
В результате принято решение вернуть груз в страну - экспортер.