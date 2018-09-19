2018-09-19T10:57:27+03:00
Общество

В Калининград вечером прибудут участники ралли на электромобилях

В четверг машины можно будет посмотреть на острове Канта
Александр КАТЕРУША
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В четверг 20 сентября электромобили представят для всеобщего обозрения на территории острова Канта.В четверг 20 сентября электромобили представят для всеобщего обозрения на территории острова Канта.Фото: Александр КАТЕРУША
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В среду, 19 сентября в Калининградскую область прибудут участники ралли на электрических автомобилях. Они следуют маршрутом из Таллина в Монако.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, сегодня вечером колонна из дюжины разных автомобилей прибудет в Советск, где состоится торжественная церемония. После официальной встречи автомобили отправятся в Калининграде. В планах сделать остановку на парковке перед стадионом на Октябрьском острове.

В четверг 20 сентября электромобили представят для всеобщего обозрения на территории острова Канта.

В тот же день намечен соревновательный заезд до Светлогорска и обратно в Калининград с финишем у «Резиденция королей».

В пятницу 21 сентября колонна электромобилей заедет в Центр развития одаренных детей и выдвинется в Польшу.

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