В Калининград вечером прибудут участники ралли на электромобилях
В среду, 19 сентября в Калининградскую область прибудут участники ралли на электрических автомобилях. Они следуют маршрутом из Таллина в Монако.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, сегодня вечером колонна из дюжины разных автомобилей прибудет в Советск, где состоится торжественная церемония. После официальной встречи автомобили отправятся в Калининграде. В планах сделать остановку на парковке перед стадионом на Октябрьском острове.
В четверг 20 сентября электромобили представят для всеобщего обозрения на территории острова Канта.
В тот же день намечен соревновательный заезд до Светлогорска и обратно в Калининград с финишем у «Резиденция королей».
В пятницу 21 сентября колонна электромобилей заедет в Центр развития одаренных детей и выдвинется в Польшу.