2018-09-19T11:11:47+03:00
Общество

Игорь Маковский покинул пост гендиректора «Янтарьэнерго»

Виктор Сергеев
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Игорь Маковский.Игорь Маковский.Фото: Александр Подгорчук
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Игорь Маковский покинул пост генерального директора АО «Янтарьэнерго». Об этом сообщает пресс-служба сетевой компании.

Как сообщает портал «Энергоньюс», Маковский назначен генеральным директором МРСК Центра.

- В новой должности Игорю Маковскому поручено тиражировать успешный опыт, полученный в Калининградской области, в части повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий, уделив особое внимание реализации стратегии группы «Россети» по построению в России до конца 2030 года интеллектуального электросетевого комплекса, - сообщает издание.

Напомним, Маковский возглавлял «Янтарьэнерго» с 2012 года.

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