Игорь Маковский покинул пост гендиректора «Янтарьэнерго»
Игорь Маковский покинул пост генерального директора АО «Янтарьэнерго». Об этом сообщает пресс-служба сетевой компании.
Как сообщает портал «Энергоньюс», Маковский назначен генеральным директором МРСК Центра.
- В новой должности Игорю Маковскому поручено тиражировать успешный опыт, полученный в Калининградской области, в части повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей всех категорий, уделив особое внимание реализации стратегии группы «Россети» по построению в России до конца 2030 года интеллектуального электросетевого комплекса, - сообщает издание.
Напомним, Маковский возглавлял «Янтарьэнерго» с 2012 года.