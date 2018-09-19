Роскомнадзор проверит качество работы сотовых операторов в Калининграде

19 Сент. 11:11 2018-09-19T11:11:24+03:00

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В 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в Калининградской области будет протестировано качество мобильной связи операторов "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2). Об сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

- С 2015 года Роскомнадзор начал мониторить качество услуг связи в основном "большой четверки" - у них самый большой охват, - отметил Жаров. - Мы в 2017 году проконтролировали качество услуг связи в 48 городах. Планируем в 53 городах проконтролировать в 2018 году", - сказал он.

Глава Роскомнадзора также сообщил, что в некоторых городах тестирование проходит каждый год.

- Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Калининград - там, где проходят большие массовые мероприятия, - отметил он. - В целом "большая четверка" обеспечивает достаточное качество услуг связи.