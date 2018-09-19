2018-09-19T11:17:54+03:00
Общество

В Калининграде срок присвоения адресов домам сократили до 10 дней

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде срок присвоения адресов земельным участкам и объектам недвижимости и внесения их в федеральную информационную адресную систему сокращается еще на 2 дня и составит 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказала начальник отдела адресного реестра управления организации развития территорий Анна Попова, присвоение почтового адреса может потребоваться как недавно построенному и введенному в эксплуатацию, так и уже давно стоящему жилому дому, объекту недвижимости или земельному участку, в том числе и в садоводческих товариществах.

Присвоение адреса является муниципальной услугой, получить которую можно обратившись в многофункциональный центр.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с начала этого года в Калининграде было подано 2323 заявки на присвоение адреса.

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