2018-09-19T11:37:50+03:00
Политика

Морпехи Балтфлота зачистили от "боевиков" необорудованное побережье

Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На полигоне Хмелевка под Балтийском прошли учения бригады морской пехоты Балтфлота. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова, бойцы десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты Балтийского флота при поддержке авиации провели операцию по уничтожению условных боевиков с высадкой на необорудованное побережье.

- В учениях были задействованы порядка 500 военнослужащих, ударные вертолеты Ми-24, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, другая военная и специальная техника - всего более 50 единиц, - отметил Роман Мартов.

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