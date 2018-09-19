Морпехи Балтфлота зачистили от "боевиков" необорудованное побережье
.Фото: Александр Подгорчук
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На полигоне Хмелевка под Балтийском прошли учения бригады морской пехоты Балтфлота. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова, бойцы десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты Балтийского флота при поддержке авиации провели операцию по уничтожению условных боевиков с высадкой на необорудованное побережье.
- В учениях были задействованы порядка 500 военнослужащих, ударные вертолеты Ми-24, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, другая военная и специальная техника - всего более 50 единиц, - отметил Роман Мартов.