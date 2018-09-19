2018-09-19T11:48:43+03:00
Происшествия

Житель Нестерова поджег торговый павильон

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Нестерове полицейские раскрыли поджог торгового павильона на улице Черняховского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к поджогу причастен 25-летний местный житель. Ранее мужчину осудили за кражу из этой торговой точки.

- По предварительным данным, мужчина был не согласен с суммой ущерба заявленной потерпевшим в ходе расследования уголовного дела, за которое был приговорен лишению свободы условно. Так мужчина решил отомстить предпринимателю. Ночью он залил в вентиляционное отверстие горючую жидкость и поджег ее, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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