Житель Нестерова поджег торговый павильон
В Нестерове полицейские раскрыли поджог торгового павильона на улице Черняховского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к поджогу причастен 25-летний местный житель. Ранее мужчину осудили за кражу из этой торговой точки.
- По предварительным данным, мужчина был не согласен с суммой ущерба заявленной потерпевшим в ходе расследования уголовного дела, за которое был приговорен лишению свободы условно. Так мужчина решил отомстить предпринимателю. Ночью он залил в вентиляционное отверстие горючую жидкость и поджег ее, - сообщили в пресс-службе УМВД.
На поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.