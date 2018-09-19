Житель Нестерова поджег торговый павильон

19 Сент. 11:44 2018-09-19T11:48:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нестерове полицейские раскрыли поджог торгового павильона на улице Черняховского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к поджогу причастен 25-летний местный житель. Ранее мужчину осудили за кражу из этой торговой точки.

- По предварительным данным, мужчина был не согласен с суммой ущерба заявленной потерпевшим в ходе расследования уголовного дела, за которое был приговорен лишению свободы условно. Так мужчина решил отомстить предпринимателю. Ночью он залил в вентиляционное отверстие горючую жидкость и поджег ее, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога», мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.