В Калининграде до вечера не будет света на 17-ти улицах

19 Сент. 11:47 2018-09-19T11:48:22+03:00

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В Калининграде на 17-ти улицах отключено электричество. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Озерная 25а,б,в, 26, 28, 31а, 33, ул. Балтийская 14-24, 26а, ул. Стрелковая 8, 8б, 11, 13, 19, ул. Лесная 39, ул. Броненосная 1, 1а, 3-7, 4-24, 8а,б, 24а, 36, 42- 48, пер. Броненосный 1-15, 2-18, пр-т Советский 161, 165-181, ул. Полецкого 7, 7а, 8-26, 9-33, ул. Ташкентская 14-18, ул. Кутузова 34, 34б, 39, 40-44, 43, 45, ул. Закавказская 11, 12, 13, 16а, 17, 14 (д/сад № 7), ул. Энгельса 1, 3, 4, 8, 8а, 10, 10а, 17, 19, ул. Донская 3-15, 6, пр-т Победы 28, 42, 55, ул. Адмиральская 1, 6, 13а, ул. Яблоневая аллея 1-9, 2, 4а, 6, 8а, ул. Урицкого 14-22, 19, 25, 28, 29 а, б, в.

Кроме этого, до 17 часов на ул. Машиностроительная 60-64, 67, 67а, 68-72, 68а, 110-116, 158 не будет холодной воды.