2018-09-19T12:01:40+03:00
Общество

В Калининграде 114 водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без спецкресел

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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Региональное управление ГИБДД подвело итоги профилактического мероприятия «Детское удерживающее кресло».

С 3 по 12 сентября в Калининграде были выявлены 114 водителей, которые перевозили детей без специального удерживающего кресла.

В ГИБДД напоминают, что детей до 12 лет должны перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. За нарушение требований перевозки детей водителям грозит штраф в три тысячи рублей.

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