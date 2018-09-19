В Калининграде 114 водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без спецкресел

19 Сент. 12:00 2018-09-19T12:01:40+03:00

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Региональное управление ГИБДД подвело итоги профилактического мероприятия «Детское удерживающее кресло».

С 3 по 12 сентября в Калининграде были выявлены 114 водителей, которые перевозили детей без специального удерживающего кресла.

В ГИБДД напоминают, что детей до 12 лет должны перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. За нарушение требований перевозки детей водителям грозит штраф в три тысячи рублей.