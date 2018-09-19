В Калининграде «Мерседес» сбил 2-летнего ребенка

19 Сент. 12:06 2018-09-19T12:08:25+03:00

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Во вторник вечером в Калининграде сбили ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло на улице Ольштынской. В районе дома №6 водитель «Мерседеса» сбила 2-летнего ребенка, который переходил проезжую часть слева.

В результате наезда ребенок получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Еще один ребенок пострадал в ДТП на Московском проспекте. Там столкнулись из-за несоблюдения дистанции «Фольксваген» и «Форд». В результате ДТП травмы получил 7-летний пассажир «Форда».