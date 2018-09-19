Под Зеленоградском сбили пешехода, который шел по проезжей части

19 Сент. 12:21 2018-09-19T12:21:25+03:00

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Во вторник ночью в Зеленоградском районе под колеса автомобиля попал 40-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 8-м километре автодороги Зеленоградск-Приморск. Водитель «Митсубиси» сбил 40-летнего мужчину, который по неизвестной причине шел по проезжей части.

В результате наезда недисциплинированный пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Также во вторник произошло ДТП на Московском проспекте в Калининграде. Там из-за несоблюдения дистанции столкнулись БМВ и «Хендай», пострадала 39-летняя водитель «Хендая».