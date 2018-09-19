2018-09-19T12:55:36+03:00
Общество

В субботу в Калининграде водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калинниграде в субботу, 22 сентября, отметят Всемирный день без автомобиля. В этот день владельцы машин смогут ездить в общественном транспорте бесплатно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для этого администрация города провела переговоры с предприятиями-перевозчиками, которые по муниципальным контрактам обслуживают городские маршруты общественного транспорта, и предложила им присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.

- В течение одного дня – 22 сентября перевозчики будут предоставлять право бесплатного проезда пассажирам, которые предъявят кондуктору свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение, - сообщили в пресс-службе мэрии.

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