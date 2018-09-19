Орангутана из Калининградского зоопарка хотят отправить в Ростов-на-Дону
В Калининградском зоопарке 8-летнего самца орангутана Цезаря скоро начнут готовить к долгому путешествию. Предварительно координатор одобрил его к переводу в зоопарк Ростова-на-Дону. Об этом на странице в Facebook сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.
«Это было бы прекрасно, т.к. в зоопарковской популяции наблюдается переизбыток самцов и пристроить их крайне сложно. Теперь все будет зависеть от того, как наши ростовские коллеги смогут подготовиться к приему столь непростого животного», - написала Соколова.
Сейчас в Калининграде содержат трех орангутанов.
Также директор сообщила, что в Калининградский зоопарк обещали перевезти самку капибары из польского зоопарка Ополе. Но это при том, если самка у них найдется. У родившихся недавно в Польше капибар еще не определили пол.