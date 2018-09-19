2018-09-19T13:36:12+03:00
Дом. Семья

Орангутана из Калининградского зоопарка хотят отправить в Ростов-на-Дону

Цезарь достиг восьмилетнего озера
Александр КАТЕРУША
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Сейчас в Калининграде содержат трех орангутанов. На фото - старший, по имени Бенджамин.Сейчас в Калининграде содержат трех орангутанов. На фото - старший, по имени Бенджамин.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградском зоопарке 8-летнего самца орангутана Цезаря скоро начнут готовить к долгому путешествию. Предварительно координатор одобрил его к переводу в зоопарк Ростова-на-Дону. Об этом на странице в Facebook сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

«Это было бы прекрасно, т.к. в зоопарковской популяции наблюдается переизбыток самцов и пристроить их крайне сложно. Теперь все будет зависеть от того, как наши ростовские коллеги смогут подготовиться к приему столь непростого животного», - написала Соколова.

Сейчас в Калининграде содержат трех орангутанов.

Также директор сообщила, что в Калининградский зоопарк обещали перевезти самку капибары из польского зоопарка Ополе. Но это при том, если самка у них найдется. У родившихся недавно в Польше капибар еще не определили пол.

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