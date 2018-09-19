В Светлогорске планируют установить забор вдоль морского побережья

19 Сент. 14:13 2018-09-19T14:13:12+03:00

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В Светлогорске скоро на море придется смотреть через решетку забора. В понедельник на портале госзакупок опубликовали извещение о поиске подрядчика на проведение работ по установке ограды протяженностью 850 метров. Согласно документам, забор будет состоять из оцинкованных секций высотой 1 метр и шириной 2,5 метра и пройдет от спуска к променаду, вдоль прогулочной зоны у «Янтарь Холла», парка культуры и отдыха и до улицы Верещагина.

Планируется, что выборы подрядчика пройдут 1 октября 2018 года.