2018-09-19T14:13:12+03:00
Общество

В Светлогорске планируют установить забор вдоль морского побережья

Ограду власти собираются поставить на крутом склоне между лестничным спуском на променад и улицей Верещагина
Иван МАРКОВ
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Схема расположения забора вдоль побережьяСхема расположения забора вдоль побережьяФото: Госзакупки
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В Светлогорске скоро на море придется смотреть через решетку забора. В понедельник на портале госзакупок опубликовали извещение о поиске подрядчика на проведение работ по установке ограды протяженностью 850 метров. Согласно документам, забор будет состоять из оцинкованных секций высотой 1 метр и шириной 2,5 метра и пройдет от спуска к променаду, вдоль прогулочной зоны у «Янтарь Холла», парка культуры и отдыха и до улицы Верещагина.

Планируется, что выборы подрядчика пройдут 1 октября 2018 года.

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