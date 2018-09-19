2018-09-19T14:25:24+03:00
Общество

В Калининграде пройдет физкультурно-спортивная акция «Есть Зарядка»

Виктор Сергеев
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В четверг, 20 сентября, в Калининграде в школе №56 на улице Карамзина пройдет региональная физкультурно-спортивная акция «Есть Зарядка». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

«Есть Зарядка» - это новый молодежный формат проведения спортивной зарядки в школах, включающий в себя проведение спортивной разминки, и возможность задать вопросы приглашенному гостю. Акция направлена на приобщение детей и молодежи к зарядке и повышение двигательной активности в школе.

Первую акцию «Есть Зарядка» проведут вице-премьер Наталья Ищенко и министр образования Светлана Трусенева. Начало зарядки в 9:30.

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