2018-09-19T14:50:32+03:00
Общество

В Советске выбирают подрядчика для работ по благоустройству набережной

На первый этап планируется потратить почти 10 миллионов рублей
Иван МАРКОВ
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Набережная в Советске с видом на мост Королевы ЛуизыНабережная в Советске с видом на мост Королевы ЛуизыФото: Иван МАРКОВ
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В Советске готовятся к работам по благоустройству набережной. В понедельник на портале госзакупок появилось извещение о выборе подрядчика на первый этап, который обойдется бюджету в 9 790 483 рубля.

Согласно документам, в работы входит демонтаж старой мостовой из булыжника, разборка асфальтобетонных покрытий, вывоз строительного мусора, разработка грунта экскаваторами и вручную, засыпка ям и траншей, устройство оснований под фундаменты, устройство подпорных железобетонных стен и ленточных фундаментов.

Ранее мэр Советска Николай Воищев заявлял, что на реконструкцию набережной потребуется около 140 миллионов рублей. Построить ее планируется до 2022 года.

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