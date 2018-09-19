В Советске выбирают подрядчика для работ по благоустройству набережной
В Советске готовятся к работам по благоустройству набережной. В понедельник на портале госзакупок появилось извещение о выборе подрядчика на первый этап, который обойдется бюджету в 9 790 483 рубля.
Согласно документам, в работы входит демонтаж старой мостовой из булыжника, разборка асфальтобетонных покрытий, вывоз строительного мусора, разработка грунта экскаваторами и вручную, засыпка ям и траншей, устройство оснований под фундаменты, устройство подпорных железобетонных стен и ленточных фундаментов.
Ранее мэр Советска Николай Воищев заявлял, что на реконструкцию набережной потребуется около 140 миллионов рублей. Построить ее планируется до 2022 года.