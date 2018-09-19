2018-09-19T14:55:46+03:00
Общество

На Балтийской косе пройдет субботник: волонтеров бесплатно прокатят на пароме и накормят

Светлана БАРОН
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Мусор на Балтийской косе летом.Мусор на Балтийской косе летом.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В субботу, 22 сентября, на Балтийской косе пройдет субботник по уборке территории. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» директор "Парково-музейного комплекса Балтийской косы "Старый Люнет" Валерия Надымова, этим летом косу посетило около 90 тысяч человек, а мусор продолжают убирать средствами жителей единственного поселка.

- К сожалению, власти не поставили этим летом дополнительные мусорные ящики, не было дополнительного вывоза мусора. Все рассчитано на 600 человек, которые прописаны на косе, а не на 90 тысяч туристов! Конечно, сейчас основную часть мусора уже убрали, и помощь нужна с тем, что лежит вне мусорных контейнеров, - говорит Валерия Надымова.

Участников субботника ждут в субботу в 9:30 в Балтийске на Морском бульваре, 5 (паромная переправа). Волонтеры смогут проехать на пароме бесплатно, а после уборки их бесплатно накормят в кафе музейного комплекса "Старый Люнет». Участникам выдадут перчатки и мешки, а потом проведут экскурсии по косе.

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