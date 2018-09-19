СМИ: Калининградскую «Балтику» может возглавить бывший главный тренер «Ахмата»
Игорь Ледяхов подтвердил, что ведет переговоры с клубом.
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Калининградскую «Балтику» может возглавить бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сам Ледяхов в разговоре с изданием подтвердил, что ведет переговоры с калининградским клубом, которые уже «близки к завершению».
- Переговоры с «Балтикой» мы ведем, но более конкретная информация будет завтра, - цитирует издание слова тренера.
Игорь Ледяхов добавил, что проведен финальный раунд переговоров будет проведен в четверг, 20 сентября.
Напомним, сегодня стало известно, что Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики».