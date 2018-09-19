Валерий Непомнящий назначен замгендиректора «Балтики»

19 Сент. 15:01 2018-09-19T15:02:11+03:00

На этом посту уже бывший главный тренер займется развитием молодежного футбола.

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Пресс-служба калининградской «Балтики» подтвердила увольнение главного тренера клуба Валерия Непомнящего. Об этом сообщает официальный сайт балтийцев.

- Сегодня по обоюдному согласию с руководством ФК «Балтика» Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера команды и переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола, - говорится в сообщении на сайте клуба. - Валерий Кузьмич сконцентрируется на детско-юношеском направлении, развитию которого в нашем клубе уделяется большое внимание.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Александрович Климов, который будет готовить команду к матчу с «Ротором».