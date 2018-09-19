Валерий Непомнящий назначен замгендиректора «Балтики»
Пресс-служба калининградской «Балтики» подтвердила увольнение главного тренера клуба Валерия Непомнящего. Об этом сообщает официальный сайт балтийцев.
- Сегодня по обоюдному согласию с руководством ФК «Балтика» Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера команды и переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола, - говорится в сообщении на сайте клуба. - Валерий Кузьмич сконцентрируется на детско-юношеском направлении, развитию которого в нашем клубе уделяется большое внимание.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Александрович Климов, который будет готовить команду к матчу с «Ротором».