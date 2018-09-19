2018-09-19T15:02:11+03:00
Спорт

Валерий Непомнящий назначен замгендиректора «Балтики»

На этом посту уже бывший главный тренер займется развитием молодежного футбола.
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Пресс-служба калининградской «Балтики» подтвердила увольнение главного тренера клуба Валерия Непомнящего. Об этом сообщает официальный сайт балтийцев.

- Сегодня по обоюдному согласию с руководством ФК «Балтика» Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера команды и переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола, - говорится в сообщении на сайте клуба. - Валерий Кузьмич сконцентрируется на детско-юношеском направлении, развитию которого в нашем клубе уделяется большое внимание.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Александрович Климов, который будет готовить команду к матчу с «Ротором».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале