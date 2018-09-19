2018-09-19T15:04:36+03:00
Спорт

Школьник из Зеленоградска примет участие в чемпионате мира по картингу в Бразилии

Иван Ткачев завоевал путевку на масштабные соренования, победив на заездах в Польше
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Администрация Зеленоградска
Изменить размер текста:

В ноябре в чемпионате мира по картингу в Бразилии примет участие школьник из Зеленоградска. 13-летний Иван Ткачев отличился в польском городе Быдгощ, где прошел заключительный этап Чемпионата Польши по картингу.

Как сообщает администрация Зеленоградска, Иван получил там 85 очков преимущества перед основными соперниками и стал победителем в классе «мини» (гонщики с 11 до 13 лет).

Юный гонщик – триумфатор прошлогоднего первенства Северной Европы и участник первенства мира в Португалии, в этом году он блестяще выступил на всех этапах соревнований.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале