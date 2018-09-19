Школьник из Зеленоградска примет участие в чемпионате мира по картингу в Бразилии

19 Сент. 15:03 2018-09-19T15:04:36+03:00

Иван Ткачев завоевал путевку на масштабные соренования, победив на заездах в Польше

Изменить размер текста: A A

В ноябре в чемпионате мира по картингу в Бразилии примет участие школьник из Зеленоградска. 13-летний Иван Ткачев отличился в польском городе Быдгощ, где прошел заключительный этап Чемпионата Польши по картингу.

Как сообщает администрация Зеленоградска, Иван получил там 85 очков преимущества перед основными соперниками и стал победителем в классе «мини» (гонщики с 11 до 13 лет).

Юный гонщик – триумфатор прошлогоднего первенства Северной Европы и участник первенства мира в Португалии, в этом году он блестяще выступил на всех этапах соревнований.