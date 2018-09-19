Калининградка отсудила у осужденного мошенника свыше 700 тысяч

19 Сент. 15:16 2018-09-19T15:16:10+03:00

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В Калинниграде лже-строителю придется вернуть обманутой клиентке свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В 2011 году жительница Калининграда передала мужчине 700 тысяч рублей на строительство жилого дома. Однако злоумышленник не стал строить дом и не вернул деньги.

Суд признал его виновным в крупном мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы. На днях районный суд дополнительно взыскал с него 731 тыс рублей в качестве возмещения ущерба.