Калининградка отсудила у осужденного мошенника свыше 700 тысяч
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калинниграде лже-строителю придется вернуть обманутой клиентке свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В 2011 году жительница Калининграда передала мужчине 700 тысяч рублей на строительство жилого дома. Однако злоумышленник не стал строить дом и не вернул деньги.
Суд признал его виновным в крупном мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы. На днях районный суд дополнительно взыскал с него 731 тыс рублей в качестве возмещения ущерба.