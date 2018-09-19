УМВД: За рулем БМВ, «улетевшего» на кладбище, находился угонщик

19 Сент. 15:23 2018-09-19T15:26:11+03:00

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Стали известны подробности ДТП, в результате которого БМВ пробил ограждение и вылетел на территорию городского кладбища на пр. Мира.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, обнаружив автомобиль на территории кладбища, полицейские нашли его владельца. Как оказалось,накануне мужчина выпивал с приятелями во дворе своего дома на улице Захарова. И не заметил, как один из «приятелей» - 26-летний мужчина забрал лежащие на столе ключи от «бэхи» и поехал кататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».