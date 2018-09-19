2018-09-19T15:24:28+03:00
Общество

Бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсировала четыре новых рейса из Гданьска

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в Гданьске прошла пресс-конференция авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, журналистам было объявлено, что 30 марта 2019 года будет закрыта база компании в аэропорту Познани, хотя полеты из этого города продолжатся. Один борт Airbus A320 будет переведен из Познани в Гданьск, где в наличии у авиакомпании будет семь самолетов. Этот шаг в Wizz Air объясняют открытием четырех новых рейсов из Гданьска.

Так, из аэропорта имени Леха Валенсы можно будет улететь в украинский Харьков (с 28 октября 2018 года, по средам и воскресеньям), в грузинский Кутаиси (со 2 апреля 2019 года, по вторникам и субботам), в немецкий Бремен (со 2 апреля 2019 года, по вторникам и субботам), а также в новежский Осло (с 4 апреля 2019 года, ежедневно).

Кроме того, с 31 марта 2019 года возрастет количество рейсов на уже обслуживаемых маршрутах из Гданьска в Абердин, Гетеборг, Львов и Киев.

Также на пресс-конференции стало известно, что в конце октября Wizz Air запустит два новых маршрута из Варшавы (аэропорт имени Шопена) в Вену и Марракеш. А рейсы в Братиславу, Вильнюс и Базель будут отменены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале