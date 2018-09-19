Бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсировала четыре новых рейса из Гданьска

19 Сент. 15:24 2018-09-19T15:24:28+03:00

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Накануне в Гданьске прошла пресс-конференция авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, журналистам было объявлено, что 30 марта 2019 года будет закрыта база компании в аэропорту Познани, хотя полеты из этого города продолжатся. Один борт Airbus A320 будет переведен из Познани в Гданьск, где в наличии у авиакомпании будет семь самолетов. Этот шаг в Wizz Air объясняют открытием четырех новых рейсов из Гданьска.

Так, из аэропорта имени Леха Валенсы можно будет улететь в украинский Харьков (с 28 октября 2018 года, по средам и воскресеньям), в грузинский Кутаиси (со 2 апреля 2019 года, по вторникам и субботам), в немецкий Бремен (со 2 апреля 2019 года, по вторникам и субботам), а также в новежский Осло (с 4 апреля 2019 года, ежедневно).

Кроме того, с 31 марта 2019 года возрастет количество рейсов на уже обслуживаемых маршрутах из Гданьска в Абердин, Гетеборг, Львов и Киев.

Также на пресс-конференции стало известно, что в конце октября Wizz Air запустит два новых маршрута из Варшавы (аэропорт имени Шопена) в Вену и Марракеш. А рейсы в Братиславу, Вильнюс и Базель будут отменены.