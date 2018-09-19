В Калининграде фотограф из Италии изучает маршрутки и людей, которые ими пользуются

19 Сент. 15:28 2018-09-19T15:29:20+03:00

Тематическая встреча с Кьярой Даци пройдет вечером в среду в Балтийском филиале ГЦСИ

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В Калининграде приехала Кьяра Даци, путешественница и фотограф из Италии, живущая в Берлине и Кишиневе, о которой говорят: «ищет моменты красоты в повседневности».

Неизвестно, чем так приглянулись девушке маршрутки, которые мы привыкли видеть на наших дорогах, но именно их она выбрала в качестве объекта изучения.

Как сообщают в Балтийском филиале ГЦСИ, где пройдет встреча с художницей, на вечере Кьяра расскажет о реализованных проектах, чтобы перейти к обсуждению маршруток и показать фото проекта «Ландшафт маршрутки», начатого в Грузии и Молдове.

Кьяре хотелось бы узнать об опыте калининградцев, услышать мнения и истории, связанные с маршрутками.

Для этого даже создали специальную анкету, которую можно заполнить ЗДЕСЬ.

Поделитесь своими мыслями о маршрутках в анкете по ссылке!

Встреча состоится в Балтийском филиале ГЦСИ (Московский проспект, 39) в среду, 19 сентября, начало в 19:00.

Вход свободный.