В Калининграде фотограф из Италии изучает маршрутки и людей, которые ими пользуются
В Калининграде приехала Кьяра Даци, путешественница и фотограф из Италии, живущая в Берлине и Кишиневе, о которой говорят: «ищет моменты красоты в повседневности».
Неизвестно, чем так приглянулись девушке маршрутки, которые мы привыкли видеть на наших дорогах, но именно их она выбрала в качестве объекта изучения.
Как сообщают в Балтийском филиале ГЦСИ, где пройдет встреча с художницей, на вечере Кьяра расскажет о реализованных проектах, чтобы перейти к обсуждению маршруток и показать фото проекта «Ландшафт маршрутки», начатого в Грузии и Молдове.
Кьяре хотелось бы узнать об опыте калининградцев, услышать мнения и истории, связанные с маршрутками.
Для этого даже создали специальную анкету, которую можно заполнить ЗДЕСЬ.
Поделитесь своими мыслями о маршрутках в анкете по ссылке!
Встреча состоится в Балтийском филиале ГЦСИ (Московский проспект, 39) в среду, 19 сентября, начало в 19:00.
Вход свободный.