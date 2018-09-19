2018-09-19T16:50:20+03:00
Звезды

Режиссер Алексей Учитель снимет в Калининграде фильм о Викторе Цое

Выход картины в прокат намечен на 2020 год
Александр КАТЕРУША
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Алексей Учитель в Светлогорске.Алексей Учитель в Светлогорске.Фото: Александр КАТЕРУША
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В мае 2019 года режиссер Алексей Учитель начнет снимать фильм «Цой» о лидере легендарной группы «Кино» Викторе Цое. Как сообщает ТАСС, съемки пройдут в нескольких странах, в регионах России, в том числе и в Калининградской области.

Помимо Калининграда и области съемочная группа картины «Цой» будет работать на территории Латвии, Литвы, Ленинградской и Псковской областей.

- Будут задействованы знаменитые, талантливые актеры - с некоторыми я работал раньше. Это будет очень мощный и интересный актерский состав, - сказал Учитель, но имен артистов не назвал.

Сценарий к картине был написан около семи лет назад.

Главным героем станет водитель автобуса, с которым столкнулась машина, в которой ехал Цой.

- Производство закончится, я думаю, что в начале 2020 года. И в 2020 году, к сожалению, будет печальная дата - 30 лет со дня смерти Виктора. Не под эту дату, но в этом году мы выпустим картину в прокат, - сказал режиссер.

Учитель называет будущую картину «фильмом-притчей».

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