Режиссер Алексей Учитель снимет в Калининграде фильм о Викторе Цое
В мае 2019 года режиссер Алексей Учитель начнет снимать фильм «Цой» о лидере легендарной группы «Кино» Викторе Цое. Как сообщает ТАСС, съемки пройдут в нескольких странах, в регионах России, в том числе и в Калининградской области.
Помимо Калининграда и области съемочная группа картины «Цой» будет работать на территории Латвии, Литвы, Ленинградской и Псковской областей.
- Будут задействованы знаменитые, талантливые актеры - с некоторыми я работал раньше. Это будет очень мощный и интересный актерский состав, - сказал Учитель, но имен артистов не назвал.
Сценарий к картине был написан около семи лет назад.
Главным героем станет водитель автобуса, с которым столкнулась машина, в которой ехал Цой.
- Производство закончится, я думаю, что в начале 2020 года. И в 2020 году, к сожалению, будет печальная дата - 30 лет со дня смерти Виктора. Не под эту дату, но в этом году мы выпустим картину в прокат, - сказал режиссер.
Учитель называет будущую картину «фильмом-притчей».