Назначен врио гендиректора АО «Янтарьэнерго»

19 Сент. 17:10 2018-09-19T17:10:40+03:00

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Врио генерального директора АО «Янтарьэнерго» стала Ирина Редько, до этого она занимала должность первого заместителя генерального директора компании. Решение об этом принял совет директоров «Янтарьэнерго», сообщает пресс-служба электросетевой компании.

Напомним, в среду стало известно что Игорь Маковский покинул пост гендиректора АО «Янтарьэнерго». Он был назначен генеральным директором одной из крупнейших электросетевых организаций России – МРСК Центра, которая входит в группу «Россети».