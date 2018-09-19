2018-09-19T17:10:40+03:00
Общество

Назначен врио гендиректора АО «Янтарьэнерго»

Виктор Сергеев
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Врио генерального директора АО «Янтарьэнерго» стала Ирина Редько, до этого она занимала должность первого заместителя генерального директора компании. Решение об этом принял совет директоров «Янтарьэнерго», сообщает пресс-служба электросетевой компании.

Напомним, в среду стало известно что Игорь Маковский покинул пост гендиректора АО «Янтарьэнерго». Он был назначен генеральным директором одной из крупнейших электросетевых организаций РоссииМРСК Центра, которая входит в группу «Россети».

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