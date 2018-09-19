2018-09-19T18:02:33+03:00
Происшествия

В Балтийске владелец бойцовской собаки избил мужчину за замечание

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске избили мужчину, который сделал замечание владельцу собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Пирогова. Потерпевший увидел, что под окнами его квартиры некий мужчина выгуливал собаку и сделал ему замечание после того, как собаковод не стал убирать за своим питомцем. Оскорбленный собаковод на следующий день решил выяснить отношения.

- 27-летний владелец собаки бойцовской породы подошел к окну потерпевшего, где между ними произошел словесный конфликт, перейдя от взаимных оскорблений злоумышленник запрыгнул на подоконник первого этажа потерпевшего и нанес ему несколько ударов ногой в область головы и левой руки. Согласно заключению медицинской экспертизы у потерпевшего диагностирован перелом фаланги пальца левой руки - рассказали в пресс-службе УМВД.

В отношении собаковода завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.

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